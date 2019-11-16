Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан на 450 миллионов рублей

Бывший член правления «Интер РАО» находится под стражей с июня прошлого года – по версии следствия, она передавала секретные сведения спецслужбам Молдовы.

Деньги, арестованные постановлением Лефортовского суда Москвы, были изъяты из банковских сейфов, а также по месту жительства Карины Цуркан. Речь идет о 451 миллионе рублей, при этом еще около года назад суд наложил обеспечительный арест на другие три счета обвиняемой. Как пишет РБК, таким образом общая сумма денег, находящихся под арестом, составила около миллиарда рублей.

По версии следствия, Цуркан была завербована молдавской разведкой и в числе прочего передала спецслужбам проект документа Минэнерго, который касается международного сотрудничества российских энергетических компаний. Источники РБК утверждали, что обвиняемая также передала сведения о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Свою вину Цуркан не признает, а уголовное преследование связывает с попыткой сместить ее с должности в правлении «Интер РАО».