Столичные полицейские завели административное дело на 74-летнюю Турану Варжабетьян

Поводом, как передает МБХ-медиа, стало участие пенсионерки в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. Сама Варжабетьян рассказала «ОВД-Инфо», что ей вменяют повторное нарушение порядка проведения акции. Статья предусматривает административный арест до 30 суток. Она утверждает, что придти в отдел полиции для составления протокола она сейчас не может, т.к. недавно ей прооперировали колено. Турана Варжабетьян регулярно участвует в протестах. Так, во время разгона акции на Болотной площади 6 мая 2012 года полицейский ударил пенсионерку дубинкой по голове. Позже врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Тогда она подала жалобу в ЕСПЧ.