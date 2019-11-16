Суд в Москве арестовал счета и средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан на 451 миллион рублей

Цуркан обвиняется в шпионаже. Как передает ТАСС, деньги изъяли дома у обвиняемой, а также в арендованных банковских сейфах. Ранее обеспечительный арест был наложен еще на три счета Цуркан на более, чем 500 млн. руб. Таким образом, всего по ее делу арестован примерно миллиард.