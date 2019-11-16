Причиной жёсткой посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленобласти мог стать отказ двигателя

Об этом со ссылкой на очевидца сообщает издание 47news. По сведениям «Фонтанки», самолёт осуществлял учебный полёт. В правоохранительных органах уточнили, что удостоверение и свидетельство лётной годности у пилота в порядке. Самолёт совершил аварийную посадку на грунтовой дороге у жилого массива.