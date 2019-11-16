Из школы в Ейске эвакуировали более 1,2 тысячи человек. Причиной стала найденная учениками граната

По сведениям «Интерфакс», школьники нашли на улице, предположительно, «лимонку», отдали ее охраннику, а тот вызвал оперативные службы. По данным «Ейск.Инфо», граната старая и ржавая. Место, где нашли боеприпас, оцепили, туда вызвали взрывотехников.
2019-11-16T16:31:00+03:00
2019-11-16T16:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 16 ноября 2019
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