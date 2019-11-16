Из школы в Ейске эвакуировали более 1,2 тысячи человек. Причиной стала найденная учениками граната

По сведениям «Интерфакс», школьники нашли на улице, предположительно, «лимонку», отдали ее охраннику, а тот вызвал оперативные службы. По данным «Ейск.Инфо», граната старая и ржавая. Место, где нашли боеприпас, оцепили, туда вызвали взрывотехников.