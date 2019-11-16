Один человек погиб, двое пострадали в результате перестрелки в якутском поселке Айхал

Возбуждено уголовное дело. По данным республиканского СК, минувшей ночью на территории увеселительного заведения огонь открыли неустановленные пока лица. Между тем, Телеграм-канал «Подъем» сообщает, что в перестрелке участвовали уроженцы Дагестана и Северной Осетии. О причинах конфликта не сообщается.