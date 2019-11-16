Российские мужчины-одиночники заняли весь пьедестал Гран-При России – этапа Мирового тура по фигурному катанию

Конкуренты у наших были серьезные, например японец Сема Уно – серебряный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане, но он остался четвертым, причем как в короткой программе, так и в сумме. Наши фигуристы захватили лидерство уже после первого дня соревнований и подтвердили свой статус сегодня. Результаты Александра Самарина и Дмитрия Алиева можно было с некоторой долей скепсиса прогнозировать, но в такой успех 19-летнего Макара Игнатова, который дебютирует во взрослом туре было сложно, тем более, что его лучший результат даже на чемпионатах России 12 место, занятое два года назад. Самарин после своей победы обеспечил себе участие в финале Гран-При. Алиев не смог этого сделать только формально. После японского этапа он с огромной долей вероятности присоединится к компании финалистов.



В эти минуты соревнования Гран При России по фигурному катанию продолжаются.