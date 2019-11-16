Американские конгрессмены почтили память юриста Сергея Магнитского и напомнили, что за десять лет со дня его гибели российские власти не наказали виновных.

Об этом же ранее в нашем эфире адвокат Магнитского, партнер фонда Hermitage Capital Иван Черкасов. По его словам, есть несколько вариантов наказать виновных еще до того, как имена станут известны.



Поиск похищенных денег – это помимо «закона Магнитского» одна из возможностей наказать тех, кто стоит за убийством Сергея Магнитского. Расследование хищений выявило масштабную, поставленную на поток систему работы госструктур, правоохранительных органов в первую очередь, по выводу денег из России. За 10 лет только было выведено 1 трлн долларов. Одна история с Danske банком и его эстонским отделением весит около 200 млрд «отмытых» денег из России. А таких историй с такими банками десятки. Вся Прибалтика была ими наводнена. То не отклонение от нормы было. Это была государственная политика Кремля

Черкасов также добавил, что расследование проводится в 14 юрисдикциях, в основном это страны Европы, Америка и Канада. Открыто несколько уголовных дел. Арестована значительная часть средств на счетах.