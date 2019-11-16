В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона участников манифестации «желтых жилетов»

Несколько десятков человек были задержаны на акции, приуроченной к первой годовщине с начала протестных выступлений этого движения.

На площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в разгар субботнего дня, как предает телеканал BFMTV, на манифестацию вышли несколько сотен человек. Через какое-то время возникли стычки участников акций с полицией. На кадрах с места событий видны разбитые витрины магазинов, подожжённые мусорные контейнеры. Полиция не стала мешкать, в ходе 53-го общенационального дня протеста уличному досмотру подвергли свыше тысячи человек, по последним данным префектуры полиции, в ходе протестов задержаны 33 человека. Среди «жилетов», как сообщает BFMTМ, возникла и группа людей одетых в черное, которые поначалу присоединившись к шествию, затем напали на отделение банка HSBC, забросав его офис камнями. Силы правопорядка оттеснили демонстрантов, которые пытались заблокировать Парижскую окружную дорогу. В других городах Пятой республики тоже акции сегодня проходят в относительно спокойной обстановке. К манифестациям с теперь уже политическими и социальными требованиями помимо Парижа присоединились Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.

Ровно год назад в первой манифестации движения «желтых жилетов» во Франции приняли участие порядка 300 тысяч человек. Тогда поводом к протестной акции стало повышение цен на топливо.