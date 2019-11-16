Российский теннисист Даниил Медведев может пропустить финальную часть Кубка Дэвиса

Она стартует в понедельник в Мадриде. Медведев сказал в интервью газете «КоммерсантЪ», что к концу сезона испытывает психологическую усталость, и ему необходим отдых. На турнире в Лондоне он проиграл соотечественнику Александру Звереву. Сегодня здесь в полуфинале встретятся швейцарец Роджер Федерер и Стефанос Циципас из Греции, а затем австриец Доминик Тим сыграет со Зверевым.