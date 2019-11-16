Российский теннисист Даниил Медведев может пропустить финальную часть Кубка Дэвиса

Она стартует в понедельник в Мадриде. Медведев сказал в интервью газете «КоммерсантЪ», что к концу сезона испытывает психологическую усталость, и ему необходим отдых. На турнире в Лондоне он проиграл соотечественнику Александру Звереву. Сегодня здесь в полуфинале встретятся швейцарец Роджер Федерер и Стефанос Циципас из Греции, а затем австриец Доминик Тим сыграет со Зверевым.
2019-11-16T15:30:00+03:00
2019-11-16T15:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 16 ноября 2019
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