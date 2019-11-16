Министр культуры Владимир Мединский призвал журналистов вернуться к классическим стандартам подачи информации

Это профессиональный, аналитический подход, который требует специальных знаний при подготовке материалов, сказал глав ведомства на Петербургском международном культурном форуме. Мединский добавил со ссылкой на представителей СМИ, что заниматься такой журналистикой экономически бессмысленно, потому что ни одна правдивая новость не соберет столько рекламных денег, как выдуманная.