Российский МИД не увязывает передачу Украине задержанных в Керченском проливе судов с саммитом «Нормандской четверки»

Киеву ранее сделали предложение, и оно не теряло своей актуальности, — пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Газета «Коммерсантъ» написала ранее, что Россия может вернуть три военных корабля Украине до встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря. Ранее вернуть суда от Москвы потребовал Международный трибунал ООН по морскому праву.