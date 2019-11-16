Российский МИД не увязывает передачу Украине задержанных в Керченском проливе судов с саммитом «Нормандской четверки»

Киеву ранее сделали предложение, и оно не теряло своей актуальности, — пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Газета «Коммерсантъ» написала ранее, что Россия может вернуть три военных корабля Украине до встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря. Ранее вернуть суда от Москвы потребовал Международный трибунал ООН по морскому праву.
2019-11-16T15:30:00+03:00
2019-11-16T15:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 16 ноября 2019
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