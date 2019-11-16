В Дагестане арестован второй полицейский по делу о пытках задержанного

Сотрудник МВД добивался от жителя республики признаний в изнасиловании несовершеннолетней, — рассказали интернет-изданию «Медиазона» в Комитете против пыток. Сам сотрудник полиции до изменения меры находился под домашним арестом. На днях его госпитализировали с черепно-мозговой травмы и заседание проходило в городской больнице. Обоим обвиняемым ужесточили режим из-за того, что они не проживали в том месте, который определил суд и пытались давить на потерпевшего, — добавили правозащитники.
2019-11-16T15:30:00+03:00
2019-11-16T15:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 16 ноября 2019
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