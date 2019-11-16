По меньшей мере один человек погиб в ходе акций протеста в Иране

Люди вышли на улицы накануне вечером после того, как правительство объявило о повышении тарифов на газ. Как сообщает агентство Франс пресс, в городе Сирджане демонстранты напали на офис энергокомпании и пытались его поджечь. Протесты также прокатились по другим городам страны. В частности, в Тегеране люди не только вышли на улицы, но еще и остановили на проезжей части свои машины, заблокировав движение транспорта.