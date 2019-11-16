Власти Италии объявили о сборе пожертвований для пострадавшей от наводнения Венеции

В связи с подъемом уровня воды еще накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.

Собор Святого Марка на одноименной площади в Венеции нуждается в серьезном восстановлении после рекордного за последние полвека подъема уровня «высокой воды». Ущерб нельзя назвать непоправимым, но нужны колоссальные средства, — сообщил министр культуры Италии Дарио Франческикини. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу. Движение водных трамвайчиков-вапоретто остановлено. В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что обратится в посольства разных стран «для поддержки инициатив солидарности с Венецией». Местные жители, владельцы магазинов и ресторанов подсчитывают убытки и пытаются спасти от сырости и утраты то, что представляет большую ценность, нежели простые бытовые вещи. Добровольцы помогают музеям, библиотекам, школам и церквям. Об этом «Эху Москвы» рассказала проживающая в городе художник Екатерина Марголис.

На сайте венецианской мэрии, открыт счет для пожертвований. К акции по сбору средств подключились сотовые операторы – отправленное смс на специальный номер приносит в копилку пострадавшего города 2 евро. Миланский театр «Ла Скала» перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра «Ла Фениче», который из-за сложившейся в городе ситуации был вынужден отменить представления. О готовности оказать помощь заявили и в России.

Нынешний подъем уровня моря в районе Венеции по продолжительности и высоте стал рекордным с 1966 года.