Партия «Грузинская мечта», которая контролирует правительство, собралась на заседание на фоне акций протеста

В Тбилиси происходят стычки демонстрантов с полицией. Выступления оппозиции начались несколько дней назад.

Переход на пропорциональную систему выборов был одним из обещаний правящей партии во время уличных протестов минувшим летом. Выступления были спровоцированы поведением депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси и поэтому носили, в том числе антироссийский характер.

Законопроект о переходе со смешанной избирательной системы в следующем году провалился. Депутаты не смогли принять соответствующие поправки в Конституцию, что мгновенно спровоцировало народное недовольство.

Лидеры уличных манифестаций уже наметили план действий. Он предусматривает формирование временного правительства, отстранения лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили от всех политических процессов и избрание нового кабинета министров. Крупная акция противников партии власти намечена на воскресенье на проспекте Руставели.

С требованием провести внеочередные выборы выступил и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.