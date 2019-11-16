Российские спецслужбы на протяжении 12 лет следили за американцем Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже

По данным «Коммерсанта», он вызвал интерес ФСБ еще во время первого визита в Россию в 2007 году.

Уилан обратил на себя внимание после того, как начал активно искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Это произошло во время первой же поездки в Россию и не осталось незамеченным – спецслужбы начали прослушивать телефоны, которыми пользовался американец, а также фиксировать его встречи. По словам источников «Коммерсанта», чтобы добиться расположения одного из своих новых знакомых, Уилан даже привез книгу бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью. В Россию американец приезжал ежегодно на протяжении десяти лет и в основном посещал Москву и Санкт-Петербург.

Уилана обвиняют в получении секретных сведений на флэшке. Хотя он утверждает, что не знал о содержимом электронного носителя, собеседники «Коммерсанта» утверждают обратное – по их словам, накануне встречи, на которой состоялась передача флэшки, иностранец четко описал сведения, которые ему необходимы.

Уилан был задержан в номере гостиницы «Метрополь» в конце прошлого года и сейчас содержится в СИЗО. Свою вину он не признает.