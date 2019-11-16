На юго-востоке Франции из-за выпавшего снега без электричества остались 170 тысяч домов. Сейчас сотрудники оператора энергосетей устраняют неполадки. Снегопады начались еще в четверг. Из-за этого возникли заторы на дорогах, произошли обрывы на линиях электропередачи.
2019-11-16T14:30:00+03:00
2019-11-16T14:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 16 ноября 2019
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