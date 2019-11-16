На юго-востоке Франции из-за выпавшего снега без электричества остались 170 тысяч домов. Сейчас сотрудники оператора энергосетей устраняют неполадки. Снегопады начались еще в четверг. Из-за этого возникли заторы на дорогах, произошли обрывы на линиях электропередачи.