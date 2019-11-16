Сильный снегопад прошел в столице Ирана. Он вызвал заторы на дорогах

В городе закрыты школы, — передает агентство Франс пресс. Городские власти не могут эффективно использовать снегоуборочную технику из-за большого количества автомобилей на улицах. Муниципалитет направил весь персонал убирать снег вручную. В мэрии Тегерана говорят, что зафиксировали небольшое количество ДТП из-за прошедшего снегопада.