Сильный снегопад прошел в столице Ирана. Он вызвал заторы на дорогах

В городе закрыты школы, — передает агентство Франс пресс. Городские власти не могут эффективно использовать снегоуборочную технику из-за большого количества автомобилей на улицах. Муниципалитет направил весь персонал убирать снег вручную. В мэрии Тегерана говорят, что зафиксировали небольшое количество ДТП из-за прошедшего снегопада.
2019-11-16T14:30:00+03:00
2019-11-16T14:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 16 ноября 2019
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