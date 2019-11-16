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14:30, 16 ноября 2019

Полицейские хотят привлечь к административной ответственности 74-летнюю участницу акции в поддержку Ивана Голунова

Московские полицейские хотят привлечь к административной ответственности 74-летнюю участницу акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Турану Варжабетьян вызвали в ОВД «Головинский» в понедельник для составления протокола, — пишет сайт «ОВД – Инфо». В отношении нее уже составляли прокол об участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспортных средств и пешеходов. Однако, судья Головинского суда Ольга Дроздова отказалась принимать материалы из-за многочисленных нарушений. Варжабетьян грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток, отмечают правозащитники.



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