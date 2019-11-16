Турция будет эксплуатировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 без участия зарубежных специалистов

Анкара планирует ввести в строй системы уже в апреле следующего года, — передает телеканал CNN-TÜRK. По словам представителей властей, для обслуживания комплексов турецкие специалисты сейчас проходят обучение в России. При этом страна не намерена отступать в вопросе покупки С-400. Против такого шага Анкары выступают США. В Вашингтоне уже приостановили выполнение сделки по передаче Турции истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, американская администрация пригрозила Турции санкциями, если она не откажется от сделки с Россией.