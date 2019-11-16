Столкновения полиции с участниками акции «желтых жилетов» начались в Париже

Силы безопасности применили слезоточивый газ, — передает местный телеканал ВFМ. «Желтые жилеты» сегодня отмечают первую годовщину с начала акций протеста. Они проходят во французских городах в выходные дни. В парижской полиции говорят, что задержаны не мене 16-ти человек. Ранее сообщалось, что власти мобилизовали дополнительные силы для охраны порядка в столице Франции.