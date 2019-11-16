Столкновения полиции с участниками акции «желтых жилетов» начались в Париже

Силы безопасности применили слезоточивый газ, — передает местный телеканал ВFМ. «Желтые жилеты» сегодня отмечают первую годовщину с начала акций протеста. Они проходят во французских городах в выходные дни. В парижской полиции говорят, что задержаны не мене 16-ти человек. Ранее сообщалось, что власти мобилизовали дополнительные силы для охраны порядка в столице Франции.
2019-11-16T14:30:00+03:00
2019-11-16T14:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 16 ноября 2019
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