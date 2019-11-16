Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета бывшего члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан

Ее обвиняют в шпионаже. Общая сумма арестованных средств превышает 450 миллионов рублей, — передает агентство ТАСС. До этого суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где было свыше полумиллиарда рублей. Таким образом, в рамках уголовного дела арестовано уже около миллиарда. Цуркан обвинения в шпионаже не признает.
2019-11-16T14:30:00+03:00
2019-11-16T14:30:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538383-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...