Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета бывшего члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан

Ее обвиняют в шпионаже. Общая сумма арестованных средств превышает 450 миллионов рублей, — передает агентство ТАСС. До этого суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где было свыше полумиллиарда рублей. Таким образом, в рамках уголовного дела арестовано уже около миллиарда. Цуркан обвинения в шпионаже не признает.