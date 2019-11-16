На этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве, сегодня будут разыграны медали во всех видах

По итогам короткой программы в каждом виде лидируют российские спортсмены.

Первыми на лед выйдут мужчины. Лидирующим на данный момент россиянам Александру Самарину и Дмитрию Алиеву конкуренцию может составить представитель Канады Нам Нгуен. В танцах безоговорочными фаворитами после первого дня соревнований выглядят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. При этом канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которые сейчас идут вторыми, могут не опасаться всех остальных дуэтов. В женском соревновании все ждут выступления 15-летней Александры Трусовой, которая прыгает в своей произвольной больше четверных прыжков, чем большинство мужчин во всем мире, а также титулованной Евгении Медведевой, которая лидирует после короткой, но сильно уступает Саше в техническом наборе. За серебро и бронзу продолжают борьбу американка Мерайя Белл и Сатоко Мияхара из Японии. Сохраняется интрига и в соревнованиях спортивных пар. Опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока отстают от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. И пока в этом сезоне чемпионам России не удавались безошибочные прокаты, в то время как молодые петербуржцы выглядят великолепно и уже практически поднялись до уровня мирового топа в парном катании.

Заключительный, шестой этап, по итогам которого определятся все финалисты серии, состоится через неделю в Японии.