YouTube заблокировал фильм-расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Александре Ремезкове

На странице, где была размещена видеозапись, говорится, что причиной блокировки стала жалоба, которая связан с нарушением конфиденциальности. Представители штаба говорят, что YouTube, вопреки требованиям, не уведомлял их о такой жалобе.

В самом расследовании утверждается, что член Госдумы от «Справедливой России» и бывший вице-губернатор Краснодарского края через свою сестру владеет домом стоимостью в сотни миллионов рублей, а его семья является крупным застройщиком в регионе.