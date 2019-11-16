В Чечне вопреки заверениям властей бюджетники заявляют о принуждении к вступлению в ряды «Единой России»

Ранее глава республики Рамзан Кадыров говорил, что число членов партии должно достигнуть 100 тысяч.

Массовая запись работников бюджетной сферы в ряды единороссов не остановилась, несмотря на удивление сообщениям об этом со стороны Кадырова. Впрочем, именно он в начале ноября на конференции партийного отделения в республике и поставил числовой ориентир – сто тысяч. Как пишет «Кавказский узел», анкеты для вступления в «Единую Россию» повсеместно раздаются врачам районных городских больниц, преподавателям медицинских колледжей, учителям государственных школ и бумаги эти необходимо заполнить и сдать, а в случае отказа сотрудникам угрожают увольнением. Более того, работает схема: пишешь собственное заявление и привлекаешь в партию «сторонника». При этом членство якобы может послужить признаком благонадежности человека. В самой партии сведения о массовом принуждении к вступлению в свои ряды называют несоответствующими действительности. Во всяком случае, ранее об этом заявлял замсекретаря регионального отделения партии Адлан Динаев. По его словам «население региона с удовольствием принимает участие в деятельности нашей организации, реализации партийных и национальных проектов». Рамзан Кадыров объявил сообщения бюджетников слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни. Тот после такого «примера» задумался о вступлении в ряды единороссов.

В конце ноября состоится Всероссийский съезд «Единой России». Лидер партии Дмитрий Медведев ранее заявлял о необходимости ее обновления.