Координатор движения: «Сорок сороков» не имеет отношения к угрозам в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии

Никакого отношения к угрозам в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии движение «Сорок сороков» не имеет. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения Андрей Кормухин.

«Я не знаю, о каких угрозах идет речь. Мы со своей стороны никаких угроз в адрес Оксаны Пушкиной не высказывали. Если угрозой считать просьбу к руководству Государственной Думы лишить Пушкину ее должности — зампредседателя комитета по делам семьи, то вряд ли это какая-то угроза. Это требование граждан России по отношению к органу, который называют народным органом, где собираются народные избранники», — сказал он.

Правозащитным центром «Сорок Сороков» вместе с одноименным движением в сети была запущена петиция с требованием исключить Оксану Пушкину из профильного комитета Госдумы и потребовать от нее извинений в адрес священнослужителя – председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова.

А.Кормухин считает, что создание петиции – это «реализация конституционного права» любого гражданина страны «в области свободы слова».

«Такие петиции составляют множество общественных организаций и общественных деятелей. Когда Оксана Пушкина, человек, имеющий к православию достаточно отдаленное отношение, начинает по отношению к священникам РПЦ вести себя по-хамски, мы считаем, что это недостойно звания заместителя председателя Комитета по делам семьи, который она сейчас занимает. Более того, я как отец многодетной семьи, проживший с супругой 25 лет, считаю достаточно странным, что человек по сути разваливший четыре брака, является заместителем председателя Комитета Госдумы», — подчеркнул он.

Ранее О.Пушкина заявила, что она и другие авторы законопроекта против домашнего насилия стали получать угрозы в свой адрес, после чего им пришлось обратиться в правоохранительные органы.