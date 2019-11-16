Автор законопроекта против домашнего насилия рассказала о реально поступающих угрозах жизни в их адрес

Авторам законопроекта против домашнего насилия стали поступать угрозы через соцсети и сообщения на почты. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из соавторов проекта, адвокат Мари Давтян, речь идет о реальной угрозе жизни людей.

«Угрожают в первую очередь Оксане Пушкиной, ей правда приходит невероятное количество жестоких писем, и переходит все границы. Алексею Паршину тоже и за законопроект достается, и за дело сестер Хачатурян. Мне меньше всех достается, но периодически прилетает. Угрозы идут о расправе, пишут про то, как они с нами физически будут разбираться», — рассказала она.

По словам М.Давтян, больше всех угроз появляется в соцсети ВКонтакте, в комментариях к новостям по этой теме. «Если посмотреть форумы, то можно обнаружить страшные вещи про то, как они хотят с нами разобраться. Мы давно говорили, что люди, которые выступают очень активно, и очень агрессивно против этого закона, это в первую очередь авторы насилия, против которого мы собираемся бороться», — сказала она.

М.Давтян считает, что правоохранительные органы должны выяснить, насколько угрозы реальны.

«Когда мы сталкиваемся с угрозами, мы не можем оценить объективно, насколько эта угроза реальна: для красного словца ли этот человек так пишет, или он правда собирается причинить тебе вред. И считаем, что в любом случае, правоохранительные органы должны это проверить. Я не хочу, чтобы кого-то сажали за слова, но мы не исключаем, что не очень здоровые люди надумают сделать что-то гадкое, и хотим, чтобы прошла проверка, что не идет подготовка преступления», — заключила адвокат.

Ранее О.Пушкина заявила, что она и другие авторы законопроекта на прошлой неделе отправили заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры». Пушкина не уточнила, куда именно они обратились.