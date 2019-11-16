Сибирь.Реалии: Сотрудник ГИБДД по Иркутской области сломал себе ногу, когда избивал задержанного

Сотрудник ГИБДД по Иркутской области, как утверждает интернет-издание «Сибирь.Реалии», сломал себе ногу, когда избивал задержанного. Об этом рассказал сам пострадавший – житель поселка Куйтун Юрий Ямашкин. Он рассказал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от погони. После задержания его били ногами. При этом один из дорожных инспекторов закричал в момент избиения, а после пришел на судебное заседание с гипсом на ноге. В управлении МВД по региону ситуацию не комментируют. Ямашкина, в свою очередь, полиция обвиняет в нанесении побоев.
2019-11-16T13:30:00+03:00
2019-11-16T13:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 16 ноября 2019
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