Сибирь.Реалии: Сотрудник ГИБДД по Иркутской области сломал себе ногу, когда избивал задержанного

Сотрудник ГИБДД по Иркутской области, как утверждает интернет-издание «Сибирь.Реалии», сломал себе ногу, когда избивал задержанного. Об этом рассказал сам пострадавший – житель поселка Куйтун Юрий Ямашкин. Он рассказал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от погони. После задержания его били ногами. При этом один из дорожных инспекторов закричал в момент избиения, а после пришел на судебное заседание с гипсом на ноге. В управлении МВД по региону ситуацию не комментируют. Ямашкина, в свою очередь, полиция обвиняет в нанесении побоев.