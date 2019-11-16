Социальная сеть Твиттер со следующей пятницы начнет блокировать политическую рекламу

Это будут любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, госслужащего, а также выборы, референдумы или избирательные бюллетени. Согласно новым правилам, под понятие политической рекламы попадет контент со ссылками на законодательство или судебное постановление, будут запрещены призывы за или против кандидатов, просьбы о финансовой поддержке. Как обращает внимание издание РБК, речь не идет о запрете всего политического контента, а лишь о платном его продвижении.