Сотрудники ФСБ начали следить за американцем Полом Уилланом еще 12 лет назад

Это произошло, когда гражданин США в первый раз приехал в Москву, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в спецслужбе. Виллан, который почти год находится в СИЗО Лефортово по обвинению в шпионаже, в 2007 году еще служил в морской пехоте. Уже тогда, как утверждают собеседники издания, он разыскивал контакты бывших и действующих сотрудников российских спецслужбы. Сам Уиллан обвинения в шпионаже отрицает.