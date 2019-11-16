Сотрудники ФСБ начали следить за американцем Полом Уилланом еще 12 лет назад

Это произошло, когда гражданин США в первый раз приехал в Москву, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в спецслужбе. Виллан, который почти год находится в СИЗО Лефортово по обвинению в шпионаже, в 2007 году еще служил в морской пехоте. Уже тогда, как утверждают собеседники издания, он разыскивал контакты бывших и действующих сотрудников российских спецслужбы. Сам Уиллан обвинения в шпионаже отрицает.
2019-11-16T13:30:00+03:00
2019-11-16T13:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 16 ноября 2019
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