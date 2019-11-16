В Чечне, по некоторым данным, бюджетников заставляют вступать в «ЕР», несмотря на то, что власти это отрицают

В Чечне, по некоторым данным, бюджетников заставляют вступать в «Единую Россию», несмотря на то, что власти это отрицают. Как рассказали местные жители интернет-изданию «Кавказский узел», от людей требуют писать заявления о вступлении в партию под угрозой увольнений. Жалобы стали поступать с конца октября, когда секретарем регионального отделения партии власти был назначен спикер республиканского парламента Магомед Даудов. По словам жителей республики, от них не только требуют самим написать заявления, но и привлечь других людей.
2019-11-16T13:30:00+03:00
2019-11-16T13:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 16 ноября 2019
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