В Чечне, по некоторым данным, бюджетников заставляют вступать в «ЕР», несмотря на то, что власти это отрицают

В Чечне, по некоторым данным, бюджетников заставляют вступать в «Единую Россию», несмотря на то, что власти это отрицают. Как рассказали местные жители интернет-изданию «Кавказский узел», от людей требуют писать заявления о вступлении в партию под угрозой увольнений. Жалобы стали поступать с конца октября, когда секретарем регионального отделения партии власти был назначен спикер республиканского парламента Магомед Даудов. По словам жителей республики, от них не только требуют самим написать заявления, но и привлечь других людей.