Сегодня в Петербурге сборная России сыграет с командой Бельгии в рамках отборочного турнира Чемпионаты Европы

Бельгийцы – первый номер мирового рейтинга и пока выиграли все матчи турнира, в том числе первый против сборной России. После этой неудачи наша команда тоже показала абсолютный результат – 7 побед в 7 матчах. Обе сборные уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро, но отношение к матчу вполне официальное. Во-первых, это спор за первое место в группе и чтобы опередить бельгийцам нужно побеждать со счетом 2-0, что труднодостижимо, но возможно, во-вторых, встреча, в какой-то мере, даст понять насколько наша команда готова к чемпионату Европы. У нашей команды есть весьма существенные потери. Травмы получили участники чемпионата мира, более того, лидеры команды – Денис Черышев и Александр Головин. Не сможет сыграть и Дмитрий Баринов. Еще один вопрос состоит в том, доверит ли Станислава Черчесов место в воротах Гильерме, который совершил несколько ошибок в последних матчах.



Начало отборочного матча чемпионате Европы по футболу между командами России и Бельгии в 20 часов. Трансляция на Первом канале.