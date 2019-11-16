Американские пограничники ранили россиянина, который пытался нелегально попасть в США из Мексики

Угрозы его жизни нет, на вертолете нарушителя госпитализировали в больницу в штате Аризона.

Стрельба на границе США и Мексики, в результате которой был ранен россиянин, произошла в четверг вечером по местному времени. В заявлении Службы пограничного и таможенного контроля США говорится, что при попытке арестовать подозреваемого, незаконно пересекшего границу, он оказал сопротивление. Сотрудник ведомства открыл огонь и ранил нарушителя, его доставили в больницу.

Генконсульство России в США в городе Хьюстон намерено получить доступ к пострадавшему. По словам пресс-атташе учреждения Марии Зиминой, жизни россиянина сейчас ничто не угрожает.

Позднее в генконсульстве установили личность россиянина – это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Известно, что ранее он уже пытался пересечь границу Мексики и США вместе со своей беременной женой и в прошлом году был помещен в центр предварительного задержания на юге Аризоны. Как сообщает ТАСС, в апреле этого года суд постановил депортировать Глущенко на родину, но было ли это сделано, неизвестно.

По словам представителей американских властей, дальнейшая судьба россиянина будет зависеть от решения местной прокуратуры.