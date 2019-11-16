Накалятся дискуссия вокруг законопроекта против домашнего насилия

Люди, которые участвовали в разработке этого документа, получают угрозы через социальные сети и по электронной почте. Речь идет о реальной опасности, — сказала «Эху» один из соавторов документа, адвокат Мария Давтян.

Люди, которые столкнулись с угрозами, уже пожаловались в правоохранительные органы. Как добавила Мари Давтян, теперь власти должны выяснить, насколько такие угрозы реальны.

В свою очередь, один из основных авторов, депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина сказала изданию РБК, что кампания, развернутая против законопроекта, схожа с тем, что было после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» – о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Одними из самых активных противников законопроекта называют православное движение «Сорок сороков». В свою очередь, координатор организации Андрей Кормухин сказал «Эху», что они непричастны к угрозам в адрес авторов законопроекта.

Громкий случай домашнего насилия произошел на прошлой неделе в Петербурге. Там историк Олег Соколов убил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Сегодня в Краснодарском крае с погибшей прощаются родные и близкие.

Траурная церемония проходит в станице Старовеличковская, недалеко от Краснодара. Как передаёт издание «Кубанские новости», проститься с 24-летней Анастасией Ещенко пришли друзья и родственники. Её матери, по информации газеты «Московский комсомолец», во время церемонии даже потребовалась помощь медиков. Отпевают студентку в местной Троицкой церкви, где похоронят Ещенко – пока не сообщается.

Между тем адвокат Александр Почуев, который защищает подозреваемого в убийстве студентки историка Олега Соколова, призвал журналистов не рассказывать о похоронах аспирантки: он заявил Интерфаксу, что просит СМИ воздержаться от публикаций, новостей и шоу. Это Почуев объяснил тем, что пресса и так «чрезмерно смакует подробности преступления».

Накануне Соколова перевели в следственный изолятор «Кресты».