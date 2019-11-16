В Белграде госпитализирован президент Сербии Александар Вучич. Его доставили в Военно-медицинскую академию в связи с проблемами с сердцем, — рассказали в пресс-службе главы республики. Каких-либо подробностей представители руководства Сербии не приводят. Вучичу 49 лет. Он является президентом Сербии с 2017 года.