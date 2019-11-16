В Белграде госпитализирован президент Сербии Александар Вучич. Его доставили в Военно-медицинскую академию в связи с проблемами с сердцем, — рассказали в пресс-службе главы республики. Каких-либо подробностей представители руководства Сербии не приводят. Вучичу 49 лет. Он является президентом Сербии с 2017 года.
2019-11-16T12:30:00+03:00
2019-11-16T12:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 16 ноября 2019
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