Росбанк восстановил работу своих интернет-сервисов

Как рассказали агентству Интерфакс представители кредитного учреждения, сбой произошел еще накануне вечером. Из-за этого клиенты не могли провести операции по счетам. К утру субботы проблемы возникли еще на одном сервере, рассказал источник агентства. Неполадки коснулись всех клиентов банка. Сейчас в его пресс-службе заверили, что все сервисы работают в штатном режиме.
2019-11-16T12:30:00+03:00
2019-11-16T12:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 16 ноября 2019
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