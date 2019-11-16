Росбанк восстановил работу своих интернет-сервисов

Как рассказали агентству Интерфакс представители кредитного учреждения, сбой произошел еще накануне вечером. Из-за этого клиенты не могли провести операции по счетам. К утру субботы проблемы возникли еще на одном сервере, рассказал источник агентства. Неполадки коснулись всех клиентов банка. Сейчас в его пресс-службе заверили, что все сервисы работают в штатном режиме.