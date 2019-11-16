Немецкие ученые предложили признать пристрастие к покупкам психическим заболеваниям. От так называемого «шопоголизма» страдает 5% населения Земли, — говорится в публикации журнала Comprehensive Psychiatry. Ученые говорят, что зависимые от покупок люди испытывают бесконтрольное желание приобретать зачастую ненужные им вещи. У трети пациентов, которые страдают шопоголизмом, наблюдается повышенный уровень тревожности и депрессия.