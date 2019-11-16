Немецкие ученые предложили признать пристрастие к покупкам психическим заболеваниям. От так называемого «шопоголизма» страдает 5% населения Земли, — говорится в публикации журнала Comprehensive Psychiatry. Ученые говорят, что зависимые от покупок люди испытывают бесконтрольное желание приобретать зачастую ненужные им вещи. У трети пациентов, которые страдают шопоголизмом, наблюдается повышенный уровень тревожности и депрессия.
2019-11-16T12:30:00+03:00
2019-11-16T12:32:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538335-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...