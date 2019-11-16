Неизвестные пытались похитить две картины голландского художника Рембранта из картинной галереи в Лондоне. Как пишет газета Ивнинг Стэндарт, злоумышленникам удалось уйти от погони. Один из взломщиков распылил в лицо офицеру неизвестное вещество. О состоянии картин, которые хотели похитить, не сообщается. На выставке «Свет Рембранта», которая работает в галерее Далвича, представлены 35 полотен голландского живописца, в том числе, из Лувра и амстердамского Рейксмюзеума.