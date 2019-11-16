Неизвестные пытались похитить две картины голландского художника Рембранта из картинной галереи в Лондоне. Как пишет газета Ивнинг Стэндарт, злоумышленникам удалось уйти от погони. Один из взломщиков распылил в лицо офицеру неизвестное вещество. О состоянии картин, которые хотели похитить, не сообщается. На выставке «Свет Рембранта», которая работает в галерее Далвича, представлены 35 полотен голландского живописца, в том числе, из Лувра и амстердамского Рейксмюзеума.
2019-11-16T12:30:00+03:00
2019-11-16T12:31:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538333-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...