Британский принц Эндрю отвергает обвинения в сексуальном насилии

Сын королевы Елизаветы II сказал в интервью ВВС, что не знает женщину, которая его обвинила. 59-летний принц признал, что подвел королевскую семью своей дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Предпринимателя обвиняли в принуждении к проституции несовершеннолетних девушек. Он покончил с собой в тюремной камере.