Британский принц Эндрю отвергает обвинения в сексуальном насилии

Сын королевы Елизаветы II сказал в интервью ВВС, что не знает женщину, которая его обвинила. 59-летний принц признал, что подвел королевскую семью своей дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Предпринимателя обвиняли в принуждении к проституции несовершеннолетних девушек. Он покончил с собой в тюремной камере.
2019-11-16T12:30:00+03:00
2019-11-16T12:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 16 ноября 2019
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