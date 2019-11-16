Движение «Сорок сороков» отрицает причастность к угрозам в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии

Как сказал «Эху» координатор организации Андрей Кормухин, они лишь добиваются от руководства Государственной думы отставки депутата Оксаны Пушкиной с поста замглавы Комитета по делам семьи. О поступающих по электронной почте, а также в соцсетях сообщениях с угрозами сама Пушкина рассказала изданию РБК. По словам депутата от «Единой России», она и ряд экспертов, которые участвовали в разработке законопроекта, уже обратились в силовые структуры. Информацию об угрозах также подтвердил адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин. Пушкина добавила, что вокруг ее закона развернулась кампания, схожая с протестами после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда». Против закона выступили почти 200 организаций. О всероссийской акции сопротивления объявило движение «Сорок сороков».