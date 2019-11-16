В Краснодарском крае сегодня прощаются с аспиранткой Санкт-Петербургского университета Анастасией Ещенко

Она была убита на прошлой неделе историком Олегом Соколовым. После этого преступления в Интернете появилась петиция с призывом привлечь к ответственности руководство вуза. Один из авторов обращения, специалист по информационной безопасности Александр Литреев сказал «Эху», что руководство вуза бездействовало в этой истории и потому также несет ответственность за гибель Ещенко.

Авторы петиции также требуют привлечь к ответственности сотрудников отдела полиции, куда ранее жаловалась на Соколова другая его ученица.