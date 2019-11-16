Bloomberg: Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вернулся на первую строчку в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вернулся на первую строчку в рейтинге миллиардеров, по версии агентства Bloomberg. Он потеснил главу интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса эксперты оценивают в 110 миллиардов долларов – у Безоса на два миллиарда меньше. На третьем месте оказался глава корпорации по торговле предметами роскоши «Луи Виттон – Моэт-Хенесси» Бернар Арно. По словам экспертов, доходы Гейтса выросли благодаря контракту Microsoft и министерству обороны США. Пентагон заплатит 10 миллиардов долларов за услуги удаленных вычислений.