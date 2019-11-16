Россия, по некоторым данным, намерена вернуть Украине корабли, задержанные год назад в ходе инцидента в Керчи

Россия, по некоторым данным, намерена вернуть Украине корабли, задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе. Как утверждается, это может произойти до саммита в Нормандском формате, намеченного на 9 декабря.

Москва и Киев уже согласовывают дату и точное место передачи двух малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». Об этом, по крайней мере, говорят два информированных источника газеты «Коммерсантъ». По их словам, переговоры ведутся на уровне силовых ведомств и МИДов двух стран – и они вошли в финальную стадию. По данным собеседников издания, передача Украине трех военных кораблей точно произойдет не в порту, а в море в согласованной точке. Они утверждают, что суда будут возвращены вместе со штатным вооружением, но без личного оружия украинских моряков, раций и ряда документов. Эти предметы, по словам источников газеты, останутся в России в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, возбужденному после Керченского инцидента. Он произошел в ноябре прошлого года: Москва обвинила экипажи трех украинских кораблей в незаконном вхождении в свои территориальные воды без получения разрешения. Судна, шедшие из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, были захвачены с применением оружия.

В мае Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть Украине корабли и задержанных после инцидента 24 моряков. В сентябре в рамках двустороннего обмена заключенными украинские военнослужащие вернулись на родину.