Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

По утверждению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, против принятия инициативы развернута целая кампания.

Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о насилии в семье на прошлой неделе направили в силовые структуры заявление об угрозах, которые поступают на электронные почты и в соцсетях. Об этом депутат рассказала РБК, отказавшись уточнить, куда именно обратились создатели инициативы. По словам Пушкиной, кроме нее угрозы получают адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, а также создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Паршин, который в суде защищает сестер Хачатурян, пожаловался, что угрозы поступают не только ему, но и его семье. В свою очередь, Пушкина утверждает, что вокруг законопроекта развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания», похожая на протесты после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда». Ранее к президенту Владимиру Путину обратились больше 180 региональных православных и родительских организаций, призвавших не допустить принятия закона.

Инициатива предлагает закрепить в законодательстве понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него — например, особый ордер, не позволяющий преследователю приближаться к жертве.