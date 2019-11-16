Лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42 году жизни

Как передает агентство Интерфакс, он умер в поезде Тамбов – Москва. Петербургский Пятый канал уточняет, что политику стало плохо с сердцем. Исаев ранее работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития. Кроме того, он был довольно частым гостем политических шоу на федеральных телеканалах.
2019-11-16T11:30:00+03:00
2019-11-16T11:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 16 ноября 2019
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