Лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42 году жизни

Как передает агентство Интерфакс, он умер в поезде Тамбов – Москва. Петербургский Пятый канал уточняет, что политику стало плохо с сердцем. Исаев ранее работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития. Кроме того, он был довольно частым гостем политических шоу на федеральных телеканалах.