Президент США Дональд Трамп помиловал двух военнослужащих, которых обвиняли в военных преступлениях в Афганистане

Он также восстановил в должности командира взвода спецназа, которого разжаловали за действия в Ираке. Критики такого решения главы Белого дома считают, что это подрывает основы правосудия и даёт понять другим военнослужащим, что власти будут относиться терпимо к жестокости в зоне военных действий. Представитель Пентагона, в свою очередь, сказал, что оборонное ведомство не сомневается в справедливости военной юстиции.
2019-11-16T11:30:00+03:00
2019-11-16T11:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 16 ноября 2019
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