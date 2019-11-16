Президент США Дональд Трамп помиловал двух военнослужащих, которых обвиняли в военных преступлениях в Афганистане

Он также восстановил в должности командира взвода спецназа, которого разжаловали за действия в Ираке. Критики такого решения главы Белого дома считают, что это подрывает основы правосудия и даёт понять другим военнослужащим, что власти будут относиться терпимо к жестокости в зоне военных действий. Представитель Пентагона, в свою очередь, сказал, что оборонное ведомство не сомневается в справедливости военной юстиции.