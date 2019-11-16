Авторы законопроекта о домашнем насилии пожаловались на угрозы

Сообщения поступают на электронную почту и в социальных сетях, — рассказала изданию РБК один из разработчиков законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина. Она добавила, что все, кто столкнулся с угрозами, пожаловались в федеральные силовые структуры. Какие именно не уточняется. Пушкина пояснила, что с этой проблемой столкнулись адвокат сестер Хачатрян Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алёна Попова.

Законопроект о домашнем насилии вводит понятие так называемого «защитного ордера» – он, в частности запрещает преследователю приближаться к пострадавшему.