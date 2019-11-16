Окончательную дату запуска первых двух Московских центральных диаметров власти столицы определят на следующей неделе

В то же время к началу эксплуатации всё готово, утверждает вице-мэр Марат Хуснуллин. Он сказал, что в последние дни работа ведется в круглосуточном режиме. Ранее сообщалось, что первые поезда по двум диаметрам пойдут в конце ноября. Первый маршрут пролегает от Одинцово до Лобни, второй – от Нахабино до Подольска.