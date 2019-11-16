Окончательную дату запуска первых двух Московских центральных диаметров власти столицы определят на следующей неделе

В то же время к началу эксплуатации всё готово, утверждает вице-мэр Марат Хуснуллин. Он сказал, что в последние дни работа ведется в круглосуточном режиме. Ранее сообщалось, что первые поезда по двум диаметрам пойдут в конце ноября. Первый маршрут пролегает от Одинцово до Лобни, второй – от Нахабино до Подольска.
2019-11-16T11:00:00+03:00
2019-11-16T11:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 16 ноября 2019
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