Тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем в Калуге. По данным местного управления МЧС, водитель Газели пытался проскочить переезд на запрещающий сигнал. От удара его выбросило через окно, но водитель остался жив. Его госпитализировали, — передает агентство Интерфакс.