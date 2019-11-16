Тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем в Калуге. По данным местного управления МЧС, водитель Газели пытался проскочить переезд на запрещающий сигнал. От удара его выбросило через окно, но водитель остался жив. Его госпитализировали, — передает агентство Интерфакс.
2019-11-16T11:00:00+03:00
2019-11-16T11:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 16 ноября 2019
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